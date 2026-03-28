Тежка зимна обстановка на прохода "Петрохан" и тази сутрин. Пет машини почистват и опесъчават района към момента. Пътната настилка все още е заснежена. Температурата във високата част е минус 1 градуса, има и мъгла.Преминаването през Петрохан за тежкотоварни автомобили над 12 тона е забранено, припомнят от NOVA.