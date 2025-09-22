Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Полицията в Смолян работи по случай на тежко криминално престъпление, което е извършено в района на екопътека "Невястата“ край града, по пътя за Пампорово. Това съобщи за "Фокус“ Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян. На място има екипи на полицията.

Провеждат се процесуално-следствени действия. На този етап от полицията не могат да предоставят повече информация за случая.

Очаквайте подробности!