Тежък инцидент на жп прелез в Сливенско: Двама загинаха
Прелезът е охраняем със звукова и светлинна сигнализация без бариери.
На място незабавно са изпратине екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ.
По първоначални данни има двама загинали. Работата по случая продължава. По случая е образувано следствено дело.
По информация на bTV двамата загинали са жена и дете.
Сергей Пройчев
преди 56 мин.
браво двама мангусти по малко.
