На 27.12.2025 г. в 10:12ч. по ЕЕН 112 е получен сигнал за настъпил инцидент на ЖП прелез в сливенския кв. "Дебелата кория" между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак Бургас – София, съобщиха от ОДМВР-Сливен.Прелезът е охраняем със звукова и светлинна сигнализация без бариери.На място незабавно са изпратине екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ.По първоначални данни има двама загинали. Работата по случая продължава. По случая е образувано следствено дело.По информация на bTV двамата загинали са жена и дете.