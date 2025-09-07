ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежък трудов инцидент край Мездра: Мъж е с опасност за живота
©
Сигнал за инцедента е подаден вчера в РУ- Мездра. 55-годишен работник е паднал от скала в кариера за добив на облицовъчни материали. След извършен оглед на място е установено, че мъжът е паднал от висока около 7-8 метра скала, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от друг работник на кариерата.
Пострадалият е настанен в лечебно заведение, с опасност за живота. За инцидента е образувано досъдебно производство, като е уведомена и Инспекцията по труда.
Още от категорията
/
ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
16:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.