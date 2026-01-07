Криминалисти от РУ-Шумен установиха мъж, прокарал в обръщение неистинска евробанкнота. Работата по случая започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града.По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро. Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива.Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата. Криминалисти от полицейското управление в града влезли в дирите на местен жител. Вчера 35-годишният мъж е установен и задържан.В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града.Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро. Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 ал. 1 от НК продължава.