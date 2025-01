The Guardian: Бургас е в топ 3 на най-евтините пакетни дестинации

© Януари е най-добрият месец за резервиране на лятна почивка – и тази година има изненадваща бюджетна опция: Тоскана. Според Which? регионът на Централна Италия е сред най-евтините дестинации за пакетни ваканции за 2025 г.



Изследователите анализираха почти 6000 пакетни ваканции от три от най-големите туроператори в Обединеното кралство, Jet2holidays, Tui и easyJet Holidays. Тоскана, която обикновено се свързва с луксозни ваканции на вили сред хълмове и лозя и скъпите хотели във Флоренция, се нареди в топ 10 на най-евтините пакетни дестинации, зад по-известните бюджетни зони като Коста Брава в Испания и Корфу в Гърция.



Като осма най-евтина дестинация, едноседмична ваканция в Тоскана в началото на август струва средно 2 394 лв. на човек, включително полети, на базата на двама души, които споделят двойна или двойна стая.



Which? твърди, че цените са по-ниски от очакваното, тъй като в региона все още има много налични пакети с евтини полети за настаняване само със стая, настаняване със самостоятелно изхранване и нощувка със закуска, или в крайбрежните градове на Тоскана, или около Флоренция.



Наоми Лийч, заместник-редактор на Which? Travel, заяви: "Ваканцията, когато децата са извън училище, може да бъде болезнено скъпа, но последният ни анализ на цените показва, че все още има разнообразие от дестинации, които все още могат да се резервират на добра цена за бягство през август.



"Сред любимите бюджетни дестинации като Испания и Турция открихме някои истински изненади.“



Тоскана беше един от двата италиански региона в топ 10. Венецианската ривиера – специално построен плажен курорт на ръба на Венецианската лагуна – си осигури четвърто място в списъка със средна цена от 2 234 лв. на човек.



Трите най-евтини дестинации за стандартна пакетна почивка са района на Даламан в Турция (1 988 лв.), Агадир в Мароко (2 058 лева) и района на Бургас в България (2 092 лв.). Which? каза, че цените може да са по-ниски в Турция поради последните горещи вълни – средната дневна температура през август в Даламан е 33C.



За ол инклузив ваканции Испания има пет от 10-те най-евтини места: Коста Бланка, Фуертевентура, Тенерифе, Майорка и Гран Канария. Канарските острови обикновено са по-хладни от континентална Европа през август, като атлантическият бриз допринася за по-ниските температури.



Занте, гръцкият остров, известен също като Закинтос, и Кипър също го направиха в топ 10 на най-евтините дестинации за ол инклузив пакети. А португалският остров Мадейра, където Киър Стармър и семейството му прекараха новата година, се промъкна като 10-ти най-евтиният, предаде The Guardian.



Barrhead Travel, една от най-големите туристически агенции на дребно в Обединеното кралство, смята, че януари остава едно от най-добрите времена за резервиране на лятна ваканция. "Повечето оператори предлагат значителни спестявания и добавена стойност“, каза Жаклин Добсън, президент на компанията. "Тъй като търсенето на пътувания е най-високо за всички времена, ранната резервация също означава, че е по-вероятно да получите първия си избор на настаняване, както и да можете да платите депозит и да разпределите разходите за пътуването.“



Най-евтините пакетни дестинации:



Област Даламан, Турция 1 988 лв (Средна цена на човек за седем нощувки)



Район Агадир, Мароко 2 058 лв.



Област Бургас, България 2 092 лв.



Венецианска ривиера, Италия 2 234 лв.



Корфу, Гърция, 2 277 лв.



Коста Брава, Испания, 2 282 лв.



Район на Анталия, Турция, 2 287 лв.



Тоскана, Италия, 2 394 лв.



Коста де ла Лус, Испания, 2 419 лв.



Калимнос, Гърция, 2 433 лм.