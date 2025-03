"The Kids in the Middle": Емоционалната цена на развода плащат децата

© Емоционалната цена на развода плащат децата. Това казаха психолозите и семейни терапевти Милена Вировска, Нина Василева Анна Шпилевая и Теодора Йорданова от програмата “The Kids in the Middle", която има за цел да помогне на родителите да смекчат конфликтите помежду си да поставят фокуса върху нуждите на децата.



Причините за развод най-често са липса на комуникация, нереалистични очаквания, емоционални отчуждения, изневяра, липса на подкрепа и несправяне с нови отговорности.



Само за изминалата година бракоразводните дела у нас са около 10 000.



42% от браковете в България завършват с развод. Това значи, че всяко трето дете е в ситуация на несигурност, съобщиха експертите.



Тяхната роля е именно да помогнат на хората да открият различен път към семейството и да подобри комуникацията между членовете му.



Една от основните грешки на разделените родители е да въвличат децата в конфликта и да ги ползват като посредник помежду си.



Как да съобщим на малчуганите, че вече не можем да живеем на едно място с другия им родител и какви грешки допускат възрастните към децата в ситуация на развод – слушайте в звуковия файл.



А още информация и контакт с семейните терапевти може да намерите на фейсбук страницата на "The Kids in the Middle".