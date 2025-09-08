ЗАРЕЖДАНЕ...
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Рангелов коментира думите на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че щом съдът е преценил да остави в ареста арестуваните по случая, това е достатъчно показателно за действията им. По думите на адвоката "това разсъждение абсолютно не е вярно".
Той запита дали досъдебното производство не следва да бъде преместено, защото "на места почва, зависимостите и влиянията, особено когато става дума за високопоставен държавен чиновник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват".
Безлов посочи, че не е имало официална пресконференция, по която да се дадат детайли по случая. Той допълни, че е имало разминавания и противоречия в разказа какво точно е станало. Експертът посочи още, че в обществото има разделяне на позициите по тази тема.
Адвокатът каза, че стои въпросът за записите от камерите, които могат да покажат какво точно се е случило, дори и качеството на видеото да не е много добро. Той каза още, че причината за конфликта е от изключително значение.
Безлов каза още в ефира на NOVA, че информацията е противоречива.
