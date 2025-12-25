Тир се обърна в района на Видин! Обстановката по пътищата е усложнена!
Видимо пътят не е почистен добре, има снежна покривка и е хлъзгаво. От коментари на шофьори става ясно, че случката се е развила в района на Околовръстното на Видин. "Там ограничението е 50 км/ч", информират хората.
Тежка е пътната обстановка и в района на Арчар.
Припомняме, че за днешния ден от НИМХ издадоха предупреждения от жълт и оранжев код.
Шофирайте внимателно!
