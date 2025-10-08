ЗАРЕЖДАНЕ...
Тир се завъртя в Прохода на Републиката и го затвори
© ОДМВР - Велико Търново
"Пострадали няма. Леките автомобили ще се отклоняват през Шипка, а товарните трябва да изчакват на място", пояснява Христова.
