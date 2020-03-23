Òèðàäæèÿ, ïðèáðàë ñå îò ÷óæáèíà, äâèæè ñâîáîäíî èç Ïëîâäèâ, à òðÿáâà äà å ïîä êàðàíòèíà!

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Àâòîð: Ãåîðãè Âàñèëåâ 11:43 / 23.03.2020Êîìåíòàðè (48)315
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Ñíèìêà: Àðõèâ
Âìåñòî çàäúëæèòåëíàòà êàðàíòèíà, 63-ãîäèøåí òèðàäæèÿ, çàâúðíàë ñå îò ÷óæáèíà, ðåøè äà ùúêàë ñâîáîäíî èç Ïëîâäèâ. Òîé å áèë çàëîâåí â÷åðà îò ñëóæèòåëèòå íà Âòîðî ÐÓ, êîèòî ñà áèëè íà ÊÏÏ-òî íà Êîìàòåâñêî øîñå, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.

Ìúæúò å áèë â ëåê àâòîìîáèë. Ñëåä êàòî áèë ñïðÿí îò óíèôîðìåíèòå, áèëà èçâúðøåíà ñïðàâêà, êîÿòî ïîêàçàëà, ÷å íàðóøèòåëÿò ñå å âúðíàë îò ÷óæáèíà ïðåäè òðè äíè è å âëÿçúë ïðåç Âèäèí êàòî âîäà÷ íà ÒÈÐ – ïîëó÷èë å ïðåäïèñàíèå îò ìåñòíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ äà îñòàíå ïîä êàðàíòèíà, òúé êàòî èäâàë îò ðèñêîâè äúðæàâè.

Âìåñòî òîâà ìúæúò ñå å ïðèáðàë â Ïëîâäèâ, çàïàëèë êîëàòà è ñâîáîäíî çàïî÷íàë äà ùúêà èç ãðàäà è ðåãèîíà. Òîé å áèë çàäúðæàí. Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. Ìàòåðèàëèòå ñà èçïðàòåíè â ïðîêóðàòóðàòà.

"Àïåëèðàì õîðàòà äà ñà ïî-òúðïåëèâè íà êîíòðîëíèòå ïóíêòîâå. Ëè÷íî ïðîâåðÿâàì – êúì ìîìåíòà èìà ïî 4-5 àâòîìîáèëà. Ðàáîòíèöèòå íÿìà äà ñòèãàò äî ðàáîòíèòå ñè ìåñòà çà 20 ìèíóòè, à çà 40. Òîâà íå å òîëêîâà ãîëÿì ïðîáëåì. Çà òàïè ìîæåì äà ãîâîðèì ñàìî ñóòðèí è âå÷åð, íî îòíîâî ïîä÷åðòàâàì, ÷å ñå ÷àêà îêîëî 20 ìèíóòè“, êîìåíòèðà ïðåä ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg øåôúò íà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ ñòàðøè êîìèñàð Éîðàäí Ðîãà÷åâ.



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hoodlom
Çàùî íÿìàòå òåìà çà èçáîðà íà ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà ÎÎÍ?
ïðåäè 7 ìèí.
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Êàê áå, òîâà å öÿë òèðàäæèÿ - ãîëÿìà ðàáîòà, íÿìà ðàâåí íà íåãî! Êîé øå ìó êàæå íà íåãî, à?.. "Áàë ñúì âè çàáðàíèòå! Àç â Ãåðìàíèÿ íå ñå ñïèðàõ, òà òóêà ëè. Àé ñèêòèð - âèå øå ìè êàæåòå!"
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Ñîëèäíà ãëîáà è çàòâîð!!! Çàêîíà ñàìî íà õàðòèÿ áåç äà ñå ñïàçâà!!!!
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ÌàëîóìíèêðŸ˜©ðŸ˜©ðŸ˜© ñåãà øå ïëàìíåì è òóêà ñ õèëÿäèòå çàâúðíàëè ñå
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Äà áåøå ñàìî åäèí,òî ìàñîâî ñå ïðèáðàõà õîðà è ñè ùúêàò
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Åâàëà áàòåíöå, ãóåì ñè...ïôôôôô áåçîòãîâîðíè ñúùåñòâà
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Àìàí îò áàé ãàíüîâöè êàòî íåãî. Íåêà ìó ñå ñòîâàðè çàêîíúò ñ öÿëàòà ñèëà. Èíòåðåñåí å ïðîôèëúò íà õîðàòà, íåñïàçâàùè êàðàíòèíàòà, 80% ìúæå íà âúçðàñò íàä 40 ãîäèíè, à òî òî÷íî òå òðÿáâà äà áúäàò âúçïèòàòåëè è ìîäåë çà ïîäðàæàíèå íà ñâîèòå äåöà. Óâè ìàñîâî ñè ìèñëÿò, ÷å ñà íàä çàêîíà. À àêî èì íàïðàâèø çàáåëåæêà, ñòàâà îùå ïî-ñòðàøíî.
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Ìíîãî ñà òàêèâà êàòî íåãî âñåêè ñè ìèñëè, ÷å íà íåãî íÿìà äà ñå ñëó÷è íèùî è òàêà ....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êìåòúò íà Âàðíà ïðèçîâà: Ðîäèòåëè, ïðèáåðåòå äåöàòà è ìëàäåæèòå ó äîìà!
22:31 / 21.03.2020
Âàðíåíñêà îáùèíà âúâåäå âå÷åðåí ÷àñ
11:38 / 22.03.2020
Îò ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà" ñúîáùèõà êîëêî ñà ïàöèåíòèòå, ëåêóâàíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
09:50 / 23.03.2020
3 íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
10:53 / 22.03.2020
Åòî êîè ÌÏÑ-òà ùå ïðåìèíàâàò ïðåç ïðîïóñêàòåëíèòå ïóíêòîâå
15:46 / 21.03.2020
Êóí÷åâ: Àêî âñè÷êè ñè îñòàíàò âêúùè, âèðóñúò ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè
21:20 / 21.03.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Îùå äâà íîâè ñëó÷àÿ, åäèíèÿò å â òåæêî ñúñòîÿíèå
21:11 / 22.03.2020
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