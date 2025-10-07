ЗАРЕЖДАНЕ...
Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
© Фокус
По последна информация: Променя се организацията на движение в участъка с ремонт от АМ "Тракия" в Софийска област. На четири пъти в следобедните часове за около половин час ще се спира изцяло трафика на пътуващите към столицата. Това съобщиха от АПИ.
Припомняме, че задръстването към този час е километрично. Колите се движат бавно в района на Ихтиман.
Още по темата
/
Ново 20: 4 пъти в следобедните часове за около 30 минути ще се спира изцяло трафика към София по АМ "Тракия"
15:54
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
02.10
Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние
02.10
Още от категорията
/
Прогноза: Очакваната доходност от обработваемата земя в България след приемането на еврото ще варира между 2849 и 4385 евро/ха
17:06
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:55
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
14:38
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
14:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.