Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.
Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.
Точно след 24 часа и 32 минути Радев ще напусне президентството завинаги
©
Още по темата
/
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
12:07
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
20.01
Още от категорията
/
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
15:39
КТ "Подкрепа": Възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви
12:36
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Първи и Вечни
преди 26 мин.
Три години да плашиш хората с война и да повтаряш, че всеки момент може да станем фронт. След това в най-горещия момент да подадеш оставка като главнокомандващ и да повериш тази отговорност в ръцете на...жена? Как всъщност се нарича това?
Кошмар
преди 37 мин.
Смешника АБДИКИРА ! рашките пак му натиснаха копчето !
aahasfer
преди 52 мин.
ЗЗЗбогум,ЗЗЗбогум,боташчо миризлив,национален предател долен!Свърши безплатната кльопачка и мафиотските возила,май!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.