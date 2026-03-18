"В предизборната кампания дезинформацията ще се засили, като основен канал за разпространението ѝ ще бъдат социалните мрежи. Това заяви Тодор Галев, директор "Научни изследвания" в Центъра за изследване на демокрацията в предаванетопоПо думите му по време на предизборна кампания фалшивото съдържание е предимно политически насочено и засяга всички партии. "Особено тревожна тенденция е масовото използване на изкуствен интелект за създаване на подвеждащи видеа и послания, като най-активни платформи в момента са TikTok и Telegram. Голяма част от новите профили в тези мрежи разпространяват именно подобно съдържание", допълни Галев.Според него в България все още липсва цялостен и координиран мониторинг на дезинформацията по време на избори. "В момента се правят първи опити за сътрудничество между институции и независими организации, като целта е да се изгради механизъм за проследяване и ограничаване на манипулативни кампании", каза още Галев.Той посочи, че българското общество е особено уязвимо към дезинформация."Близо половината от гражданите са склонни да вярват на подвеждащо съдържание. Най-засегнати са младите хора, както и групи с по-ниска степен на образование", каза Галев и допълни:"Основните причини за това са ниската медийна и дигитална грамотност, както и липсата на достатъчно развитие на критичното мислене в образователната система. Необходими са дългосрочни усилия както в училищата и университетите, така и чрез обучения извън формалното образование.