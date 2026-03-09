Тодор Кантарджиев: В момента грипът е по-малко от другите вирусни инфекции
Той отбеляза, че грипът настъпи по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години. Причините са по-топлото време, засиленият интерес към ваксинация срещу заболяването и навременното лечение с противогрипни препарати, обясни епидемиологът.
"Тази година грипната епидемия у нас беше много интересна, различаваше се доста от това, което се наблюдаваше в Западна Европа. Разви се по-бавно, така че пикът, който беше в началото на февруари, позакъсня и случаите бяха много по-малко. Следващите седмици имаше плавно намаляване“, припомни проф. Кантарджиев.
Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г. Епидемиологът разказа за причинителя на болестта и за превенцията срещу заболяването. Той е изолиран едва през 1977 г. след епидемия от пневмония във Филаделфия, настъпила година по-рано.
Legionella pneumophila се развива в протозои, които живеят във водопроводната система на сградите.
"Когато топлата вода не е достатъчно гореща, за да убива микробите, а студената не е много студена и е с температура над 22-23 градуса, във водната система на сградите обикновено се развиват тези микроорганизми. Ако водата във водопровода не се използва често, те се намножават. Когато няколко дни не се ползва вода и пуснем душа, се създава инфекциозен аерозол, който вдишваме и се разболяваме“, обясни проф. Кантарджиев.
Заболяването е било особено актуално у нас преди около 10 години, отбеляза той.
Обикновено годишно се докладват до 5 случая. "Но то е много по-често и по-тежко. Затова лекарите трябва да мислят за това заболяване, особено когато човекът, който се е разболял, известно време не си е бил вкъщи“, добави специалистът.
Доказването на заболяването обикновено се прави с изследване на специфичен антиген в урината или с PCR тест, който регистрира ДНК на причинителя. За лечение се използват специфични антибиотици, които проникват вътре в клетките, обясни проф. Кантарджиев.
"Съветвам всички, които ползват хотели, където е възможно във водната инсталация да има такива намножени микроби, да пускат водата в банята за няколко минути, задължително вентилацията и без да дишат. Така рискът да се заразят от легионела с ареозол от душа, когато се къпят, намалява повече от стократно“, поясни проф. Кантарджиев.
