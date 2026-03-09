Протестна акция на работещите от "Български пощи“, членуващи в Синдикалната федерация на съобщенията към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), се проведе днес, 9 март, в цялата страна.Служителите и работниците спряха работа за около час в началото на работния ден, в който започна и раздаването на пенсиите за този месец.Те излязоха на протест с искане за поне 5 процента увеличение на основните им месечни заплати.В София протестиращи и председателят на СФС Сабина Лазарова излязоха пред клон 6."Срам ме е от заплащането ми“, "По-добри условия на труд“ и "Достойно заплащане“ бяха част от посланията на работниците.Основното искане е в рамките на предстоящото гласуване на удължителния бюджет да бъде осигурен финансов ресурс, който да позволи повишение на заплатите с поне 5 на сто със задна дата – от 1 януари 2026 г., каза председателят на Синдикалната федерация на съобщенията Сабина Лазарова. В момента около 80 процента от служителите в дружеството получават възнаграждение, което е около минималната работна заплата.Днешният протест е предварително протестно действие, оставаме в готовност за последващи действия в зависимост от развитието на ситуацията, стана ясно от думите ѝ. Тя допълни още, че основен проблем е и недостигът на персонал, в "Български пощи“ работят около 1300 пенсионери, което се дължи основно на трудността да бъдат привлечени млади служители заради ниските заплати, каза още Лазарова.От близо 7000 работещи в "Български пощи“ 5100 са на минимална заплата, каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който се включи в протеста на работещи в "Български пощи“ във Варна. Той допълни: "Това е един от най-ниско платените сектори в страната, исканията на протестиращите са още сега, с удължителния бюджет, възнагражденията им да бъдат повишени с 5 процента“, каза той.По думите му нужните средства са 1,3 милиона евро. Когато започнат обсъжданията за редовния бюджет, ще настояваме заплатите да бъдат повишени още, защото така е справедливо, допълни Капитанов.В протеста се включиха и работещи от подразделения на "Български пощи“ в Габрово, Трявна, Русе, Пазарджик, Ловеч, Стара Загора, Перник, Бургас, Благоевград, Видин, Сливен, Велико Търново и др.