Тол камерите започват да следят за претоварване на тежкотоварните автомобили
През следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки.
Българските транспортни фирми ще получават уведомления за санкцията, която трябва да платят в 14-дневен срок, а чуждестранните водачи ще бъдат спирани край граничните пунктове.
TheS
преди 1 ч. и 18 мин.
Най-сетне да заработи и тази система. Тези алчни превозвачи нон стоп са с претоварени камиони. Едно на ръка, че асфалтът е под допуските за якост, отделно и алчни транспортни босоев = настилка тотал щета
