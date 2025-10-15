В 10 точки от страната тол камерите ще следят за претоварване на тежкотоварните автомобили от днес. Измерването се случва чрез вградени сензори в асфалтовата настилка под рамките на тол системата, а претоварените камиони ще бъдат снимани от камерите.През следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки.Българските транспортни фирми ще получават уведомления за санкцията, която трябва да платят в 14-дневен срок, а чуждестранните водачи ще бъдат спирани край граничните пунктове.