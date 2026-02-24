по отношение на решението на правителството да назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности, предаде репортер на ФОКУС.
"Почти половината от тях са областни лидери на ДСБ, а всички останали, по един или друг начин, са били кандидати за народни представители или участници в избори", каза още Биков.
Според депутата от ГЕРБ този подход на кабинета няма как да гарантира честни избори и безпристрастност на правителството.
"Правителството на Андрей Гюров ще работи за една политическа сила - ПП - ДБ", каза Биков.
ФОКУС припомня, че кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник.
"Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство.
Тома Биков: Сменените 28 областни управители са функционери на ПП - ДБ!
©
Още по темата
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:12
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:40
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:39
Киселова за смяната на областните управители: Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:37
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
Още от категорията
/
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
16:03
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
23.02
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.