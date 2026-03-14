Томислав Дончев коментира политическите спорове около изборите, външната политика и икономическите предизвикателства пред страната. Според него българската политика е прекалено фокусирана върху изборната технология вместо върху идеи и програми.
"Аз съм от старата школа. Там се предполага един политик, особено преди изборите, да обяснява какви са му целите, какви намерения има, каква е програмата и какво е в състояние да направи. Самоопределението на база на това кого не харесваш е много опасна политическа технология", каза той пред БНТ.
По повод опасенията около машинния вот Дончев заяви, че политическият спор е довел до недоверие към всички начини на гласуване:
"Ние се докарахме до ситуация, където 60% от българите не вярват на машините, а 40% не вярват на хартията. Пак да повторя – политиците трябва да спорят за идеи, трябва да спорят за намерения и за това кой предлага по-добра визия за България."
Томислав Дончев защити решението България да участва в международния формат, въпреки критиките за цената:
"Още един форум, още един формат, където могат да се обменят виждания, да се обменя информация и да се търси съгласие. Ако някъде става нещо, ние трябва да участваме. Естествено, че стоейки вътре и бидейки част от процесите, ще можем да направим много по-адекватна преценка."
Според него конфликтът в Близкия изток неизбежно ще има икономически ефект върху Европа и България:
"Аз по принцип не подкрепям войни. Войната е факт и със сигурност ще има неблагоприятни икономически последици за Европа и в частност за България, най-малкото заради повишените цени на енергоносителите."
Той подчерта, че мерките за защита на хората трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи:
"Една адекватна мярка трябва да е таргетирана. Стар проблем е, че когато вземаме мерки, ние даваме на всички, включително и на хората, които могат да си позволят по-високите цени. Мерките трябва да са фокусирани върху социално уязвимите."
Дончев коментира и трудностите при коалиционното управление:
"Коалиционната култура е висш политически пилотаж. Да си измъкнеш от едно съвместно управление без щети е трудна работа. И ние понасяме щети, но понеже сме по-големи, не се усещат толкова."
Той отказа да коментира евентуално партньорство с новата политическа формация около президента Румен Радев (2017 – 2026 г.):
"Не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам нищо за партията на господин Радев – нито кандидати, нито програмни намерения. За да бъда коректен, не е редно да я коментирам."
Според Томислав Дончев, България трябва внимателно да използва ресурсите си и да води балансирана политика при прехода към зелена енергия.
© БНТ
Още по темата
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.