Гледаме на този нов етап в българската политика като етап на нормализация, най-малкото е ясно кой е управляващ и кой е опозиция. От тази гледна точка е ясно кой носи отговорността и кому е отредена ролята на опозиция. Ние имаме амбицията да изпълняваме с достойнство тази роля, да критикуваме, когато е необходимо, да предлагаме алтернативни решения и когато имаме очевидно добри предложения включително и да оказваме подкрепа. Това заяви депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев след консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

"Исторически, бидейки в управлението, сме страдали от деконструтивна и истерична опозици. ГЕРБ няма да бъде такава, включително управляващите, за всяко трудно решение могат да разчитат и на нашата подкрепа", каза още Дончев.

Депутатът заяви, че няма да подкрепят предложения кабинет от "Прогресивна България".

"Не е нормално опозицията да гласува "за" кабинета - следваме традицията най-голямата парламентарна група да излъчи председател на Народното събрание и за това го подкрепихме", каза още Дончев. Той допълни, че сред най-важните предизвикателства пред управляващите е бюджета и, че трябва да бъдат предприето мерки за свиването на бюджетния дефицит.

"Като позиционирани дясно-център в политическото пространство, ние мното разчитаме в новия бюджет да видим мерки за бюджетна консолидация - преведено, мерки за свиване на дефицита. Изключително прецизно трябва да бъдат оразмерени и всички мерки за борба с инфлацията", каза той. Депутатът отправи и остро предупреждение за икономическото състояние на страната, като сравни тегленето на нови дългове за овладяване на инфлацията с "гасене на пожар с бензин".

Дончев коментира и договора с "Боташ" като заяви, че изборите не са променили мнението им, че договорът е неизгоден за страната и трябва да бъде предоговорен.