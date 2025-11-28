Томислав Дончев.
"В годините назад винаги, когато някой се е опитвал да усили гласа си чрез протест - вижте ни, забележете ни, не сме съгласни, не сме доволни, сме се опитвали да вземем мерки. Проблемът на този бюджет, който е обект на ревизиране в момента е, че прилича на бюджета за предишната година, на бюджета на по-предишната година и за още по-предишната година. Той следва същия модел", посочи той.
Дончев заяви, че никой не е искал да отнема социални придобивки в този бюджет, но въпросът е дали може да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, поясни той.
Освен предложението за увеличение на данък "дивидент" да отпадне, пенсионните осигуровките да се вдигнат не с 2%, а с 1% и изцяло да отпадне т. нар. СУБТО, Дончев каза, че и трите неща са възможни, но смята, че ще има още промени:
"И синдикалните, и работодателските организации, екипът на Министерство на финансите и всички партии работят в творчески режим. Възможни са и други промени, да бъде намерена нова точка на равновесието, защото очевидно старата точка на равновесието, която беше намерена не се хареса на много хора."
Според вицепремиера всички разходи в бюджета са важни. От кого колко вземаш, какво е нивото на солидарност в обществото, колко даваме на тези, които имат нужда, колко получават тези, които се трудят за държавата - този баланс е много труден, но той става още по-труден, защото не се прави от учени, а се прави от политици, от партии, които имат различни виждания по скалата ляво - дясно, допълни Дончев.
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
© БНТ
Още по темата
/
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
28.11
Предложение: За да не вдигат здравната вноска, да се увеличат амбулаторните операции, без да се налага да лежим в болница
28.11
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
28.11
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск
28.11
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
28.11
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
28.11
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
28.11
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
28.11
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
28.11
Още от категорията
/
Президентът Радев: Традиционно приятелските ни отношения с Ирак се характеризират с активен политически диалог на всички нива
28.11
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
28.11
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
28.11
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Новият антивирусен софтуер в съдилищата може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела?
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета,...
21:19 / 28.11.2025
През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщ...
20:51 / 28.11.2025
Времето за взимане на решение при покупка на жилище във Варна сер...
20:51 / 28.11.2025
Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването къ...
19:59 / 28.11.2025
Предложение: За да не вдигат здравната вноска, да се увеличат амб...
19:58 / 28.11.2025
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да...
16:35 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.