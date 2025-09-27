Томислав Дончев в Панагюрище.
По думите му обществените отношения са изчезнали изцяло заради това, че се мразим. "Вече сме намразили и себе си. Ако ние си обясняваме колко сме грозни и некадърни, ще се превърнем в такива", допълни той.
И отсече Дончев: "Ролята на жертва е комфортна, защото нищо не зависи от теб. Но политиките за развитие предполагат нещо съвсем друго".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.