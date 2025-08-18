ЗАРЕЖДАНЕ...
Тормозът на работното място: При обида на публично място глобата е от 3 000 до 10 000 лева
Какво всъщност можем да направим, спазвайки закона. Съветите дава д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право и създател на платформата mywork.bg. Бих могъл да ви посъветвам да направите писмено оплакване към ръководството на фирмата, в която работите на основание Закона за защита от дискриминация.
Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по- висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.
Според Закона за защита от дискриминация “тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.
“Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.
Има и тормоз, който идва от неуравновесени колеги. Справянето с психичните отклонения е важно да бъде отнесено към професионалисти, защото следва риск да пострадате.
Лице, което вследствие на психично заболяване не може да разбира значението на своите действия и/или да ги ръководи, може да бъде признато от съда като недееспособно. Над него се постановява запрещение и се определя опека. Сделки от името на признатото за недееспособно лице се осъществяват от неговия опекун.
При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция "Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. недопустим. Не е нужно да са ви нападнали физически, словестният тормоз е не по-малко недопустим. За нанесените ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре от съдебен медик.
В Наказателния кодекс на Република България е предвидено, че за обида, нанесена публично, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. Предвид закона, за нанесената ви публично обида можете да се обърнете към съответната прокуратура.
