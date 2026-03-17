Слави Трифонов е водач в 15 и 25 МИР.
Водачите на листите на ИТН в някои избирателни райони:
МИР 01 Благоевград - Драгомир Петров
МИР 02 Бургас - Александър Рашев
МИР 03 Варна - Тошко Йорданов
МИР 04 Велико Търново - Петър Дилов
МИР 05 Видин - Милен Милчев
МИР 06 Враца - Иван Клисурски
МИР 07 Габрово - Снежанка Траянска
МИР 08 Добрич - Станислава Стефанова
МИР 09 Кърджали - Танер Тюркоглу
МИР 10 Кюстендил - Снежанка Траянска
МИР 11 Ловеч - Иван Клисурски
МИР 12 Монтана - Ашот Казарян
МИР 13 Пазарджик - Димитър Гърдев
МИР 14 Перник - Петя Димитрова
МИР 15 Плевен - Станислав Трифонов
МИР 16 Пловдив-град - Станислав Балабанов
МИР 17 Пловдив-област - Тошко Йорданов
МИР 18 Разград - Мартин Капралов
МИР 19 Русе - Петър Дилов
МИР 20 Силистра - Венко Начев
МИР 21 Сливен - Цветан Предов
МИР 22 Смолян - Андрей Кадишев
МИР 23 София-град - Павела Митова
МИР 24 София-град - адв. Александър Рашев
МИР 25 София-град - Слави Трифонов
МИР 26 София-област - Венцислав Асенов
МИР 27 Стара Загора - Павела Митова
МИР 28 Търговище - Гергана Крекманова
МИР 29 Хасково - Станислав Балабанов
МИР 30 Шумен - Ивайло Костадинов
МИР 31 Ямбол - Ашот Казарян
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.