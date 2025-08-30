ЗАРЕЖДАНЕ...
Това е задържаният за педофилия учител, бивш футболист е!
"Това е снимка на учителя по физическо, за когото всички говорят. Забравих как се казва, ще го наричам Ромео. Вероятно наистина е бил съблазнен от 13-годишната си ученичка (уви, не намерих снимка на Жулиета), но според закона е извършил престъпление", пише потребител в социалната мрежа Фейсбук, качвайки фотоса на Кирев.
Припомняме, че учителят бе арестуван след като стана ясно, че от известно време е в интимни отношения с 13-годишно момиче. Към момента той остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение "задържане под стража". Според прокуратурата не е имало принуда.
Кирев признал вината си пред Софийския районен съд, който в четвъртък го остави в ареста. Заседанието беше закрито заради интимните подробности. Мъжът казал, че съжалява за случилото се.
