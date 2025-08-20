ЗАРЕЖДАНЕ...
Това ли е причината за смъртта на 8-годишното дете в Несебър?
Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.
Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.
Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
22:43
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил проблемът при фаталния инцидент в Несебър
20:46
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
13:04
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулация за такива атракциони, не можем да стоим безучастни
11:16
Митко Павлов: В България - нито на улицата, нито в колата, нито на тротоара, нито в морето става
19.08
Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
19.08
Министърът на туризма за трагедията в Несебър: Трябва да е ясно кой издава разрешителни за подобни атракциони
19.08
Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
17:02
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО, но още чака отговор от президента за ДАНС, главен секретар на МВР и посланици
11:07
