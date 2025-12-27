Не, това не е в Лапландия, не е селището на Дядо Коледа. Бялата Коледа вече е факт по много места у нас, а в планините снеговалежът е създал истинска картинка.Кадрите са от хижа "Ехо4 и са дело Севдалин Миланов, публикувано на страницата на Меteo Bulgaria. Хижата е в Централния Балкан, намира се на седл. "Железни врата", между върховете Кавладан и Юмрука.