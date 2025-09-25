ЗАРЕЖДАНЕ...
Това няма как да се търпи до ноември! АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"
Тапата е в посока София и е заради обявените от АПИ ремонти.
Шофьорите се питат защо от МВР и АПИ не са предприети мерки за органичаването на камионите заради тежкия трафик.
"Едно е сигурно - няма как до ноември месец, когато се очаква да настъпи краят на ремонта, това да се търпи", допълват те.
Същото е и положението около п.в. Гелеменово в района на Пазарджик. Опашките са километрични, а колите не помръдват.
