"Здравейте, скъпи братя и сестри,

​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.

Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.

​Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.

Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.

​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.

​Благодаря ви!"

Това написаха във Фейсбук страницата, озаглавена "Словото на Бог". 

Под публикацията беше разпространена снимка на двете момичета, които пострадаха след злополучния инцидент в София.

