Трагедия: 16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване
Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК", информира БНТ.
На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна.
То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията, животът му не е бил спасен.
