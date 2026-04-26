Тялото на 29-годишна жена е открито в опожарен автомобил край Поморие. По първоначална информация жертвата е Севдалина от Бургас, която е била обявена за издирване от свои близки малко преди зловещата находка. Автомобилът - ''Дачия Логан'' - е намерен в района на бившия къмпинг "Европа", разположен между Поморие и Ахелой, съобщава Burgas24.bg.

Криминалистите работят по три основни линии: самоубийство, нещастен случай (техническа неизправност или невнимание) или умишлено убийство. Към момента версията за самоубийство се разглежда сериозно поради данни за тежкото емоционално състояние на жената след скорошна раздяла.

Назначени са съдебно-медицински и автотехнически експертизи, които трябва да установят дали пожарът е тръгнал от купето или от двигателя, както и дали по тялото има следи от насилие.