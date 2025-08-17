ЗАРЕЖДАНЕ...
Трагедия в планината: Мъж загина на връх Мусала
Сигнал за инцидента е подаден вчера в 13:07 часа за мъж, който е изпаднал в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух" с медицинския хеликоптер. В 14:47 часа екипът констатирал смъртта на мъжа.
Според очевидци починалият е на около 30-годишна възраст.
