Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Настъпват вече условия, при които да се активира мярката за получаване на компенсациите от 20 евро заради високите цени на горивата. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред журналисти.

"Инфлацията е сериозен риск винаги, когато се повишават цените на горивата. Всички мерки на разположение и на правителството, и на регулаторните органи трябва да бъдат предприети. Те се състоят основно в стриктен контрол, в даване на знак към пазара, че са под внимателно наблюдение и контрол и да не се използва моментът да се лови риба в мътна вода", коментира още Трайков.

"Министерството на финансите решава. По начина, по който е структурирана мярката, би трябвало скоро да бъде активирана", добави той.