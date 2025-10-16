Бойко Борисов - Трайчо Трайков.
"Моментът е по-особен заради първия бюджет в евро, който предстои да бъде изготвен", смята той.
По думите му по време на политическа криза администрацията продължава да върши задачите си, но спират "големите идеи".
Трайков коментира и проблемите с боклука в Столичната община.
"Кметът на София Васил Терзиев беше поставен в ситуация, в която нямаше друг начин на действие, освен този, който предприе. Безумие е да се сключат договори с такива цени в офертите", твърди районният кмет.
По думите му "изглежда, че тази ситуация ще бъде решена "на мускули", но това не може да бъде механизъм на действие".
"Поетапно изтичат всички договори. Ние сме в пакет с районите "Лозенец" и "Студентски". При нас офертите също са неприемливи. Сметнах грубо, че се падат по около 1500 лв. годишно на домакинство за сметосъбиране", отбеляза Трайков.
Той добави, че досегашната сума на домакинство е била около 400 лв.
Кметът на Район "Средец" е съгласен с предложението на Терзиев "Топлофикация-София" да бъде дадена на концесия, за да се стабилизира.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.