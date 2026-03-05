Трайчо Трайков пред NOVA.
Петролни горива не се доставят от едно място, подчерта още той. По отношение на цените допълни още, че контролът се осъществява главно от КЗК.
"Във връзка с газа министърът каза, че той пристига у нас по две линии. Едната е Азербайджан, като оттам доставките са гарантирани. Цената в този случай не се влияе толкова от шокови поскъпвания. Другата линия е доставка на втечнен природен газ чрез терминалите в Александруполис. Там е бил разтоварен кораб с газ на цени от преди кризата. "Когато през следващите седмици "Булгаргаз подаде заявлението си за нова цена на газа към КЕВР, вероятно това ще е най-спокойната от всички", допълни още той.
Цената на тока
По отношение на цените на тока Трайков каза, че не очаква скок, защото има работещи механизми за регулиране. Електроенергийният пазар се е оказал стабилност.
Трайков даде повече информация и във връзка с цените на тока и проверките на ЕРП-тата, направени от КЕВР. Във всяко дружество са постъпили между 5000 и 7000 сигнала. Във всяко са проверени половината. От половината са констатирани единични случаи на основателни сигнали. Проблемите там се дължат в повреда на часовниците, които отчитат дневна и нощна енергия. Той допълни, че реално останалите сигнали са основателни, но възниква въпросът дали уредите, които отчитат, мерят правилно.
Трайков беше категоричен, че по-високите сметки за ток се дължат на ниските температури и по-високото потребление.
Ремонтите в АЕЦ "Козлодуй"
Във връзка с ремонтите в АЕЦ "Козлодуй" Трайков каза, че предстои включването на Шести блок. Ако и този път ремонтът не се е получил, ще последват оставки на отговорните лица, беше категоричен той. Трябва да се види защо не са доставени оригиналните компоненти, допълни Трайков. "Обяснението беше, че тъй като става дума за доставки в санкционен режим, има усложнения. Очаквам повече информация", допълни още той. Трайков обясни, че въпросните компоненти, които аварират, се подменят с нови, но те са не са оригинални. При прекъсването на работата на Шести блок загубите за декември за 9 милиона евро.
