Трайчо Трайков, който коментира инцидента със служителите на ИААА, които поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс.
Ето какво споделя още той:
"ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", пише още Трайков.
