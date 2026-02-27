Трайчо Трайков коментира темата за високите сметки за електроенергия, проверките на институциите, казуса с "Литаско", проблемите в АЕЦ "Козлодуй", състоянието на "Булгаргаз" и проекта "Чаира".
По повод по-високите сметки за ток той заяви, че през последната седмица е поискал информация от всички институции, които имат отношение към темата. "За да мога да изкажа информирано мнение, аз се постарах за тази една седмица да получа от всички възможни институции, които имат отношение към темата, информация за това какво се случва", каза Трайков в ефира на bTV. Той подчерта, че "пълното представяне на резултатите от проверките предстои от регулатора, може би, през следващата седмица".
Министърът обясни, че се наблюдава ясна зависимост между температурите и потребяваната енергия. "Вижда се, че колкото е по-ниска температурата, почти в същата пропорция се повишава сметката", посочи той. По думите му в Западна България увеличението на потреблението е 33%, в Североизточна – 47%, а в Югоизточна – 41%, като се добавя и около 3% увеличение на цената от миналото лято.
Трайков призна, че има отделни грешки. "Казвам, че винаги има грешки и че винаги трябва да бъдат обезщетени клиентите", заяви той. Като пример посочи "грешка в часовника на дневната и нощната тарифа", като уточни: "В никакъв случай грешката не е в потребителя". Според него става дума за единични случаи – "като 7 развалени часовника от 2 милиона клиенти". Той подчерта, че при установен проблем клиентите получават компенсация – чрез приспадане от следваща сметка или връщане на надплатената сума.
Министърът увери, че проверките са на всички нива: "Няма нито един ъгъл, който да остане непроверен и незасегнат от това внимание на държавата".
Има срок от един месец за отговаряне на жалба. През този период няма да бъде спрян токът на потребителя, подал жалбата, заяви Трайков.
По казуса с "Литаско" и заплахата за иск за около 3 милиарда лева Трайков заяви: "Не мога да кажа колко е реалистично". Той отбеляза, че писмото съдържа предложения за преговори. По думите му следващите стъпки ще зависят от юридическия съветник на правителството.
Относно проблемите в АЕЦ "Козлодуй" министърът посочи, че предстои посещение на място и проверка на всички документи. "Аз чух за дерогацията и искам да видя точно всички документи, кой и какво е оплескал по пътя, за да си носи последствията", каза той. По думите му става дума за част на стойност "100-200 хиляди евро", която води до загуби "от 50 милиона нагоре".
За ПАВЕЦ "Чаира" Трайков заяви, че е посетил обекта и очаква през април един от хидроагрегатите да бъде пуснат в експлоатация след ремонт. Той посочи, че ще бъде пусната наново обществена поръчка за останалите агрегати, след като предишната е била без подадени оферти.
По отношение на "Булгаргаз" министърът коментира: "Булгаргаз" през годините пропусна страшно много възможности да се адаптира и да бъде успешен като компания в новата среда на енергийния пазар". Той даде пример с възможността дружеството да регистрира търговец на американския пазар и да купува директно газ.
В същото време той подчерта, че има и положителни активи, като договора с Азербайджан, който по думите му е "изключително изгоден за нас в момента".
Трайчо Трайков за високите сметки за ток: В никакъв случай грешката не е в потребителя
