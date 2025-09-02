ЗАРЕЖДАНЕ...
Трамвай дерайлира край Румънското посолство, помете седем коли и разруши подлез
Няма пострадали хора. На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната.
Трамваят според bTV е бил управляван безконтролно от група младежи.
