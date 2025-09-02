Сподели close
Tрамвай от линия 22 дерайлира и нанесе жестоки щети на седем паркирани автомобила и разруши напълно един подлез близо до Румънското посолство в София, съобщават очевидци в социалните мрежи. 

Няма пострадали хора. На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната.

Трамваят според bTV е бил управляван безконтролно от група младежи.