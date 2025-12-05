Транспортното министерство с първа официална информация за танкера "Kairos" край Ахтопол
По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация" са изпратени катер на ГД “Гранична полиция" и хеликоптер на Военноморските сили.
В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плявателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.
Катер на ГД “Гранична полиция" е в готовоност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.
Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.
Допълнителна информация ще бъде предоставяна при развитие.
