Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум
© Булфото
В предишните два пленарни дни депутатите също не събраха кворум за начало на тяхната работа. Вчера се регистрираха 71 депутати, а в сряда- 61.
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание на 22 октомври, 9 часа.
На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят след слабото представяне на партията на изборите в Пазарджик.
Актуални теми
Sion
преди 1 ч. и 54 мин.
По кодекса на труда , ако три дни не се явиш на работа следва дисциплинарно уволнение. Тези б**луци сме ги избрали , храним , пращаме им а те сърдите ,не ходят да работят.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.