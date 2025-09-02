Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Още една авария с трамвай днес. Инцидентът е на бул. "Константин Величков". Вижда се, че в мотисата е задимено.

Припомняме, че рано тази сутрин трамвай без ватман излезе от релсите и причини значителни материални щети в района на Румънското посолство.

Малко по-късно друг трамвай аварира недалеч от там.