Още една авария с трамвай днес. Инцидентът е на бул. "Константин Величков". Вижда се, че в мотисата е задимено.Припомняме, че рано тази сутрин трамвай без ватман излезе от релсите и причини значителни материални щети в района на Румънското посолство.Малко по-късно друг трамвай аварира недалеч от там.