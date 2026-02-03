Сподели close
ПП "Трети март“ официално сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, по повод действията на Софийски градски съд, които пораждат сериозни съмнения за умишлено забавяне, външна намеса и необоснован отказ на регистрацията на партията. Това се казва в официална позиция на партията.

Припомняме, че в събота Софийски градски съд отказа регистрация на "Трети март". Мотивите може да видите тук.

ФОКУС публикувала останалата част от позицията на партията без редакторска намеса:

Фактите са ясни. Всички документи по регистрацията бяха приети за изрядни. Делото беше насрочено, а в хода на съдебното заседание не бяха направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата. Няколко дни по-късно получихме уверения, че решението е изготвено и се движи по установения ред.

Часове след публичното ни изявление, че ПП "Трети март“ кани ген. Румен Радев за свой формален лидер, съдебното решение беше публикувано — но не като регистрация, а като отказ, без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата.

Това развитие поражда основателни съмнения за политически натиск и институционална намеса, насочени към възпрепятстване на участието на формацията ни в предстоящите избори.

Заявяваме ясно и категорично:

ПП "Трети март“ няма да се примири с опитите на олигархията да ни спре от участие в предстоящите избори.

Ще участваме във вота и ще застанем рамо до рамо с ген. Румен Радев в неговата битка срещу завладяната държава, олигархичния модел и институционалния произвол.

Опитите да бъдем отстранени от участие в изборния процес чрез административни хватки няма да успеят.

Напротив — те само потвърждават, че сме на прав път и битката, която водим, е необходима.