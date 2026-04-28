Към настоящия момент 119 души са загинали при пътнотранспортни произшествия — с 12 повече спрямо същия период на миналата година (ръст от 10%). Тази тревожна тенденция се развива на фона на липса на яснота относно ръководството на Пътна полиция, отсъствие на публична комуникация от страна на МВР и непрозрачно управление на отговорните държавни структури. Администрацията не функционира пълноценно и на практика изчаква формирането на нова политическа власт.

Европейският съюз въвежда нови правила за изпитите на шофьорите, които по същество са положителни, но са съобразени с работещи системи за управление на пътната безопасност. В България такава система липсва. Политическата нестабилност води до фрагментирани, реактивни решения "на парче", без устойчивост и последователност. В резултат предприетите промени не постигат необходимия ефект, тъй като не са част от цялостна стратегия.

ИПБ подкрепя по-строги мерки спрямо водачи, извършили тежки нарушения, включително повторно явяване на изпит при употреба на алкохол и наркотични вещества. Подобен подход е необходим за въздействие върху рискови групи водачи (около 10% от всички шофьори).

Същевременно подчертаваме, че проблемът с фалшиво положителните тестове за наркотични вещества е критичен и подкопава доверието в системата. Наред с това, корупционните практики в процесите по контрол, обучение и издаване на свидетелства за управление допълнително компрометират всяка реформа. При липса на надеждни механизми за проверка и защита на правата на водачите, съществува риск санкции да се налагат несправедливо, което обезсмисля добрите политики.

Поради това е необходимо спешно да се гарантират прозрачност, проследимост и ефективен контрол в процесите по тестване, обучение, изпитване и издаване на шофьорски книжки — сфери, в които има сериозни съмнения за системни злоупотреби. В противен случай всяко затягане на мерките ще създава допълнителни възможности за корупция.

ИПБ счита, че без изграждането на ясна, координирана и отчетна система за управление на пътната безопасност, всяка нова мярка — независимо от качеството ѝ — ще остава с ограничен ефект. Решението изисква системен подход, а не поредица от изолирани и импровизирани действия.