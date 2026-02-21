На 21 февруари Българската православна църква чества паметта на Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски. Св. Евстатий бил изповедник, т. е. страдалец за Христовата вяра, през време на десетото гонение против християнската вяра. Той бил единодушно избран от християните за епископ на Антиохия.В този сан Евстатий взел участие в Първия Вселенски събор (325 г.) и твърдо защитавал православното учение против еретика Арий. В 326 г. той отишъл в Грузия, току-що просветена с християнската вяра, за да постави там пастири за новопокръстените.Като се върнал оттам, той продължавал усърдно да се занимава с делата на Църквата и бил обичан и уважаван от християните като човек, изпълнен с добродетели и дълбока християнска мъдрост.Със своята мъдрост и непоколебима вяра той се утвърдил като един от най-ревностните защитници на Христовото учение в труден за Църквата период.Имен ден: Евстати, Евстатий, Евстатия.