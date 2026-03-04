Три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман
©
Авиокомпания "Гъливеър“ получи необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.
По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания "България Еър“ излетя от летище "Васил Левски“ – София към международното летище "Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.
Държавният авиационен оператор ще изпълни полет днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.
Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.
Още по темата
/
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
21:02
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
19:48
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:24
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
16:55
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
14:09
Още от категорията
/
Изявени нефролози от България и Турция обсъждат иновациите в бъбречната трансплантация от жив донор
11:36
Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:34
Eнергийeн експерт: Очаква се природният газ да поскъпне от 1 май! Европа е в много тежка ситуация
09:13
Български туристи в Оман: Туроператорът удължава престоя за своя сметка. От нас не са изисквани плащания
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.