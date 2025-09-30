ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима българи са успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии
Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и бе координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.
Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и на координация на тези мисии със съответните държави.
Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ.
