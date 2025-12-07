Трима души са били евакуирани от танкера "Kairos", не са били в добро здраве
©
"С тях ще осъществяваме връзка с кораба", коментира вицеадмирал Румен Николов – директор на Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност“
Има 3-ма души от екипажа, които не са били в добро здравословно състояние и са били евакуирани с хеликоптер. “При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа".
Властите бяха категорични, че това не са бежанци и няма да бъдат третирани като такива. "Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика", допълни той.
"Тепърва ще се уточнява самоличността им", каза още Румен Николов. Тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел.
“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.
Още по темата
/
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
12:23
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Още от категорията
/
Делян Добрев: Прочетете новия проектобюджет, преди да излезете на протест - всички искания са изпълнени
15:48
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
14:01
Никола Барбутов за ареста си: 7 чифта кубинки нахълтват в дома ти, да търсят незнайно какво сред играчките на децата ти, за да ти съобщят, че справедливост няма
13:58
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
12:24
От гранична полиция предупреждават: Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките фермери
08:37
Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите у нас не посещават лекции, медицинските университети не правят изключение!
08:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.