ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе, остават в ареста
©
Мярката на последното момче - 15-годишния Станислав А. се гледа в този час при закрити врата, тъй като младежът е непълнолетен.
По-рано през деня адвокатът на едно от момчетата - Кирил Гочев, адв. Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.
Решението на Апелативния съд е окончателно.
Още по темата
/
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
12.09
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
11.09
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
11.09
"Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
10.09
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:43
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:25
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а децата в детските градини – не?
11:24
Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
10:08
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят! След месеци в ареста, под надзора на заптиета и със стягащи белезници — каква усмивка има Благомир Коцев!
13.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.