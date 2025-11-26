Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на властта"
"По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращте са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница", се казва още в съобщението.
СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.
