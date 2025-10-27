ЗАРЕЖДАНЕ...
Тристранният съвет обсъжда промените в Кодекса на труда
Първото е за отпадане на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя.
Другото им предложение е 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството докато то навърши една година.
А третото предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват по часово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията, предаде БНТ.
Социалните партньори ще обсъдят и предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.
